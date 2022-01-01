Как найти сокровища (мультфильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Самый умный мальчик на свете и его верные друзья отправляются в прошлое, чтобы поймать воришек, пытавшихся похитить волшебный скипетр из музея древностей. Захватывающий мультфильм из Китая «Как найти сокровища» (2022) — история о науке, магии и силе воображения.



Бо — гениальный изобретатель, известный вундеркинд и большой любитель поесть. Но вот однажды он, сам того не подозревая, оказывается втянут в ограбление музея древностей. Каким-то образом он появляется на записи камер видеонаблюдения с золотым скипетром в руках в ту самую ночь, когда кто-то проник в охраняемое здание. Для Бо это удивительные новости: даже если бы он посещал музей в это время, он попросту не успел бы вернуться домой. Теперь единственный способ разобраться в происходящем —поехать в музей самому. Бо берет с собой верного пса Пончика и друзей, но за ними уже следуют детективы, а на месте их ожидает загадочный незнакомец, охотящийся за заветным артефактом. Теперь Бо не обойтись без путешествий во времени и множества удивительных изобретений.



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