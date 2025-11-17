«Приключения Пильи» — мультфильм о смелости, дружбе и умении оставаться собой даже в самых опасных обстоятельствах.



В центре истории — Пилья, находчивая и озорная девчонка-сирота, которая выживает на улицах мрачного города Туманвиль. Чтобы спастись от стражников замка, она решается на отчаянный шаг — переодевается принцессой. Эта случайная маска неожиданно втягивает Пилью в водоворот дворцовых интриг и магических происшествий. Злодей Тристан мечтает захватить власть и ради этого идет на все. С помощью волшебного зелья он превращает законного наследника престола, принца Роланда, в странное и комичное существо — наполовину кота, наполовину курицу. Королевство оказывается под угрозой, и именно Пилья становится той, кто способен все исправить.



В этом приключении девочка ищет не только противоядие, но и то, чего ей всегда не хватало, — чувство дома и настоящую семью. Смотреть «Приключения Пильи» (2021) приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!

