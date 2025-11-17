Приключения Пильи (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
«Приключения Пильи» — мультфильм о смелости, дружбе и умении оставаться собой даже в самых опасных обстоятельствах.
В центре истории — Пилья, находчивая и озорная девчонка-сирота, которая выживает на улицах мрачного города Туманвиль. Чтобы спастись от стражников замка, она решается на отчаянный шаг — переодевается принцессой. Эта случайная маска неожиданно втягивает Пилью в водоворот дворцовых интриг и магических происшествий. Злодей Тристан мечтает захватить власть и ради этого идет на все. С помощью волшебного зелья он превращает законного наследника престола, принца Роланда, в странное и комичное существо — наполовину кота, наполовину курицу. Королевство оказывается под угрозой, и именно Пилья становится той, кто способен все исправить.
В этом приключении девочка ищет не только противоядие, но и то, чего ей всегда не хватало, — чувство дома и настоящую семью. Смотреть «Приключения Пильи» (2021) приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!
СтранаФранция
ЖанрСемейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время85 мин / 01:25
Рейтинг
- ЖФРежиссёр
Жюльен
Фурне
- КЧАктриса
Кейси
Чейз
- ПБАктёр
Поль
Борн
- ЖКАктёр
Жюльен
Крампон
- ПТАктёр
Пьер
Тессье
- ГБАктёр
Готье
Батту
- БТАктриса
Барбара
Тиссье
- ЭКАктёр
Эммануэль
Кюртиль
- ЭКАктёр
Энрике
Карбальидо
- ЛМАктёр
Лоран
Морель
- МИАктриса
Мартин
Ирзенски
- ЖПАктёр
Жереми
Прево
- ДБАктриса
Дэлайла
Бела
- КМАктёр
Карлос
Менсиа
- ЭНАктриса
Элинор
Ноубл
- РДАктёр
Ричард
Дюмон
- УБАктёр
Уайатт
Бауэн
- ПЛАктриса
Полин
Литтл
- ТСАктёр
Терренс
Скаммелл
- СБАктриса
Соня
Болл
- СХАктёр
Скотт
Хамфри
- АГАктриса
Анджела
Галуппо
- БЛАктёр
Брэндон
Лоример
- БДАктёр
Брюс
Динсмор
- ЛМАктриса
Лиз
МакРае
- ЭМАктриса
Эстер
Мбире
- ЖФСценарист
Жюльен
Фурне
- ДАПродюсер
Давид
Ало
- ЭТПродюсер
Эрик
Тости
- ЭБМонтажёр
Элен
Бланшар
- ЖТМонтажёр
Жан-Кристиан
Тасси
- ОККомпозитор
Оливье
Кюссак