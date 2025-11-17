Приключения Пильи
Wink
Детям
Приключения Пильи
9.12021, Pil
Мультфильм, Фэнтези85 мин6+

Приключения Пильи (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

«Приключения Пильи» — мультфильм о смелости, дружбе и умении оставаться собой даже в самых опасных обстоятельствах.

В центре истории — Пилья, находчивая и озорная девчонка-сирота, которая выживает на улицах мрачного города Туманвиль. Чтобы спастись от стражников замка, она решается на отчаянный шаг — переодевается принцессой. Эта случайная маска неожиданно втягивает Пилью в водоворот дворцовых интриг и магических происшествий. Злодей Тристан мечтает захватить власть и ради этого идет на все. С помощью волшебного зелья он превращает законного наследника престола, принца Роланда, в странное и комичное существо — наполовину кота, наполовину курицу. Королевство оказывается под угрозой, и именно Пилья становится той, кто способен все исправить.

В этом приключении девочка ищет не только противоядие, но и то, чего ей всегда не хватало, — чувство дома и настоящую семью. Смотреть «Приключения Пильи» (2021) приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!

Страна
Франция
Жанр
Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Приключения Пильи»