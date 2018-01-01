Wink
Приключения Пильи
Актёры и съёмочная группа фильма «Приключения Пильи»

Актёры и съёмочная группа фильма «Приключения Пильи»

Режиссёры

Жюльен Фурне

Julien Fournet
Режиссёр

Актёры

Кейси Чейз

Kaycie Chase
АктрисаPil
Поль Борн

Paul Borne
АктёрCrobar
Жюльен Крампон

Julien Crampon
АктёрRigolin / Maître Crapulo
Пьер Тессье

Pierre Tessier
АктёрTristain
Готье Батту

Gauthier Battoue
АктёрRoland
Барбара Тиссье

Barbara Tissier
АктрисаAliénor
Эммануэль Кюртиль

Emmanuel Curtil
АктёрLugan
Энрике Карбальидо

Enrique Carballido
АктёрLe chef des mercenaires
Лоран Морель

Laurent Maurel
АктёрLe berger
Мартин Ирзенски

Martine Irzenski
АктрисаLa sorcière
Жереми Прево

Jérémy Prévost
АктёрHérault
Дэлайла Бела

Dalila Bela
АктрисаPil
Карлос Менсиа

Carlos Mencia
АктёрGraubart
Элинор Ноубл

Eleanor Noble
АктрисаPil
Ричард Дюмон

Richard M Dumont
АктёрGraubart
Уайатт Бауэн

Wyatt Bowen
АктёрGiggler / Mister Destardo
Полин Литтл

Pauline Little
АктрисаDuchess Alienor
Терренс Скаммелл

Terrence Scammell
АктёрTristain / Logan
Соня Болл

Sonja Ball
АктрисаThe Sorceress
Скотт Хамфри

Scott Humphrey
АктёрRoland
Анджела Галуппо

Angela Galuppo
АктрисаAdditional Characters
Брэндон Лоример

Brandon Lorimer
АктёрAdditional Characters
Брюс Динсмор

Bruce Dinsmore
АктёрAdditional Characters
Лиз МакРае

Liz MacRae
АктрисаAdditional Characters
Эстер Мбире

Esther Mbire
АктрисаPil

Сценаристы

Жюльен Фурне

Julien Fournet
Сценарист

Продюсеры

Давид Ало

David Alaux
Продюсер
Эрик Тости

Eric Tosti
Продюсер

Монтажёры

Элен Бланшар

Hélène Blanchard
Монтажёр
Жан-Кристиан Тасси

Jean-Christian Tassy
Монтажёр

Композиторы

Оливье Кюссак

Olivier Cussac
Композитор