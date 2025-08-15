Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями (фильм, 2011) смотреть онлайн

Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями
9.02011, Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями
Мультфильм90 мин12+
Молодой изгой обнаруживает, что фея уменьшила его в размерах. Вынужденный сотрудничать с неуклюжей гусыней, он отправляется в эпическое приключение, чтобы снять заклинание. По пути он получает ценные жизненные уроки и спешит наперегонки со временем, чтобы вернуться к нормальной жизни.

Страна
Германия, Швеция
Жанр
Мультфильм
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

7.0 КиноПоиск