Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями (фильм, 2011) смотреть онлайн

9.02011, Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями
О фильме
Молодой изгой обнаруживает, что фея уменьшила его в размерах. Вынужденный сотрудничать с неуклюжей гусыней, он отправляется в эпическое приключение, чтобы снять заклинание. По пути он получает ценные жизненные уроки и спешит наперегонки со временем, чтобы вернуться к нормальной жизни.
СтранаГермания, Швеция
ЖанрМультфильм
КачествоFull HD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
7.0 КиноПоиск