Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями (фильм, 2011) смотреть онлайн

Молодой изгой обнаруживает, что фея уменьшила его в размерах. Вынужденный сотрудничать с неуклюжей гусыней, он отправляется в эпическое приключение, чтобы снять заклинание. По пути он получает ценные жизненные уроки и спешит наперегонки со временем, чтобы вернуться к нормальной жизни.

