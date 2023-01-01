Большое приключение (мультфильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Брат и сестра отправляются в Древний мир, чтобы найти защитников Земли, которые могут уберечь планету от сил зла. Красочное фэнтези для всей семьи «Большое приключение» — мультфильм из Перу от режиссера «Медвежьего переполоха».



Согласно старинной легенде, в древности наша планета была под надежной защитой от зла — все благодаря благородным воинам из цивилизации Наска, которые не давали коварным врагам пробраться в наш мир. Однако шли годы, люди позабыли о благородных защитниках, и на планету проникли силы зла. Только Себастьян и София не утратили веру и, прихватив с собой обезьянку Няшу, отправляются в Древний мир, чтобы позвать Наска на помощь.



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