Маски для Николаса (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Маленький Николас переезжает к любящим бабушке, дедушке и кузену Дэвиду, который его не принимает. Николас берет с собой самое дорогое — сундук со сказочными костюмами, которые шила его мама. С ними Николас отправляется в путешествие, чтобы спасти Дэвида от ночных кошмаров, а вместе с ним — и целое волшебное королевство.
СтранаМексика
ЖанрСемейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время79 мин / 01:19
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
6.7 IMDb