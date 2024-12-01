Маски для Николаса
Wink
Детям
Маски для Николаса
8.92020, Un Disfraz para Nicolas
Мультфильм, Фэнтези79 мин6+

Маски для Николаса (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Маленький Николас переезжает к любящим бабушке, дедушке и кузену Дэвиду, который его не принимает. Николас берет с собой самое дорогое — сундук со сказочными костюмами, которые шила его мама. С ними Николас отправляется в путешествие, чтобы спасти Дэвида от ночных кошмаров, а вместе с ним — и целое волшебное королевство.

Страна
Мексика
Жанр
Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.7 IMDb