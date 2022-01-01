Приключения аргонавтов (мультфильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Красочное приключение для всей семьи, в котором говорящая мышка, ее приемный отец-кот, постаревший Ясон и ожившие аргонавты отправляются за финальным элементом для статуи, которая должна задобрить обиженного Посейдона. Молодая мышь Пэтти живет в древнегреческом городе Иолке и хочет стать настоящей героиней — прямо как местная знаменитость Ясон, добывший золотое руно. Пэтти любит читать и каждую неделю покупает лотерейный билет в надежде выиграть путевку в Александрийскую библиотеку. Это пугает ее приемного отца, кота Сэма, который считает, что дочь слишком юна для такого путешествия. Но их привычная жизнь меняется после церемонии открытия статуи Зевса — настолько впечатляющей, что бог грома не может перестать хвастаться обитателям Олимпа. Это выводит из себя его брата Посейдона, который требует у жителей Иолка за семь дней изваять еще более прекрасную статую для него, иначе город будет затоплен. Пэтти точно знает, как выполнить требование капризного бога, но для этого нужен сапфир с далекого острова. При помощи драконьего зуба она воскрешает аргонавтов, и вместе с ними и Сэмом под руководством постаревшего Ясона отправляется в морское путешествие. Впереди — множество приключений, препятствий и мифологических монстров!
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Информация
СтранаФранция
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Семейные, Мультфильмы, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
- ДАРежиссёр
Давид
Ало
- ЖТРежиссёр
Жан-Франсуа
Тости
- КЧАктриса
Кейси
Чейз
- КЛАктёр
Кристоф
Лемуан
- ЭКАктёр
Эммануэль
Кюртиль
- МТАктёр
Мишель
Туро
- Актёр
Пьер
Ришар
- ФКАктёр
Франц
Конфьак
- �ЖПАктёр
Жером
Повель
- БТАктриса
Барбара
Тиссье
- ПБАктёр
Поль
Борн
- ЭГАктёр
Эммануэль
Гарижо
- ДАСценарист
Давид
Ало
- ЖТСценарист
Жан-Франсуа
Тости
- ЖТПродюсер
Жан-Франсуа
Тости
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- АИАктёр дубляжа
Артур
Иванов
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ЖТМонтажёр
Жан-Кристиан
Тасси
- ОККомпозитор
Оливье
Кюссак