Беловежская пуща. Зубр Бублик и большой побег
Wink
Фильмы
Беловежская пуща. Зубр Бублик и большой побег

Фильм Беловежская пуща. Зубр Бублик и большой побег

2025, Беловежская пуща. Зубр Бублик и большой побег
Мультфильм, Приключения6+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

Дима с неохотой переезжает с семьей из города в деревню. Его отношение к природе меняется навсегда, когда он знакомится с жизнерадостной местной девочкой Алесей и зубром по кличке Бублик. Вместе они отправляются в самое сердце Беловежской пущи на поиски волшебного Древа Желаний. Но их ждет не только волшебство — дети сталкиваются с бандой браконьеров, безжалостно вырубающих древний лес. Теперь друзьям предстоит не только найти Древо, но и спасти пущу от уничтожения.

Беловежская пуща покупка билетов в кино онлайн

Страна
Беларусь
Жанр
Мультфильм, Приключения
Качество
Full HD

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Беловежская пуща. Зубр Бублик и большой побег»