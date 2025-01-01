Фильм Беловежская пуща. Зубр Бублик и большой побег

Дима с неохотой переезжает с семьей из города в деревню. Его отношение к природе меняется навсегда, когда он знакомится с жизнерадостной местной девочкой Алесей и зубром по кличке Бублик. Вместе они отправляются в самое сердце Беловежской пущи на поиски волшебного Древа Желаний. Но их ждет не только волшебство — дети сталкиваются с бандой браконьеров, безжалостно вырубающих древний лес. Теперь друзьям предстоит не только найти Древо, но и спасти пущу от уничтожения.



