Фильм Беловежская пуща. Зубр Бублик и большой побег
2025, Беловежская пуща. Зубр Бублик и большой побег
Мультфильм, Приключения6+
Смотрите в кинотеатрах
О фильме
Дима с неохотой переезжает с семьей из города в деревню. Его отношение к природе меняется навсегда, когда он знакомится с жизнерадостной местной девочкой Алесей и зубром по кличке Бублик. Вместе они отправляются в самое сердце Беловежской пущи на поиски волшебного Древа Желаний. Но их ждет не только волшебство — дети сталкиваются с бандой браконьеров, безжалостно вырубающих древний лес. Теперь друзьям предстоит не только найти Древо, но и спасти пущу от уничтожения.
Беловежская пуща покупка билетов в кино онлайн
СтранаБеларусь
ЖанрМультфильм, Приключения
КачествоFull HD
Рейтинг
- СКРежиссёр
Сергей
Кадров
- НИАктёр
Никита
Игнатенко
- ГСАктёр
Глеб
Стасюк
- ВБАктёр
Владимир
Богдан
- ККАктриса
Ксения
Кунашко
- ЗЛАктриса
Злата
Ларченко
- ЛААктриса
Любовь
Арошидзе
- ДБСценарист
Дарья
Бирюк
- ДСПродюсер
Дмитрий
Саксонов
- ОАПродюсер
Олег
Атякшев
- МНПродюсер
Михаил
Нокарашвили
- ААПродюсер
Арсений
Акопян
- АККомпозитор
Алексей
Кривдин
- ААКомпозитор
Арсений
Акопян
- ЛАКомпозитор
Любовь
Арошидзе
- НИКомпозитор
Никита
Игнатенко