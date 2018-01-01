Wink
Фильмы
Беловежская пуща. Зубр Бублик и большой побег
Актёры и съёмочная группа фильма «Беловежская пуща. Зубр Бублик и большой побег»

Режиссёры

Сергей Кадров

Режиссёр

Актёры

Никита Игнатенко

Актёрпапа Димы / Бандит
Глеб Стасюк

АктёрДима
Владимир Богдан

Актёрдядя Валера
Ксения Кунашко

АктрисаАлеся
Злата Ларченко

Актрисамама Алеси
Любовь Арошидзе

Актрисамама Димы

Сценаристы

Дарья Бирюк

Сценарист

Продюсеры

Дмитрий Саксонов

Продюсер
Олег Атякшев

Продюсер
Михаил Нокарашвили

Продюсер
Арсений Акопян

Продюсер

Композиторы

Алексей Кривдин

Композитор
Арсений Акопян

Композитор
Любовь Арошидзе

Композитор
Никита Игнатенко

Композитор