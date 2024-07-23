Очень странные каникулы (фильм, 2023) смотреть онлайн

Приехав в гости бабушке, два брата расследуют необычные происшествия в городе и даже спасают мир. Семейная комедия «Очень странные каникулы» — фильм о том, как важно бывает забыть о ссорах и найти общий язык, особенно когда на кону стоит судьба всей Земли.



Наступают зимние праздники, и братья Роки и Роскис приезжают в маленький финский городок навестить бабушку. Правда, мальчики сразу понимают, что здесь каникулы будут непростыми. С неба падают вещи, загадочным образом пропадают все отверстия, и очевидно, что за этим стоит некий коварный эксперимент. Но кому и для чего понадобилось похищать дырки от бубликов и летки скворечников? У любопытных братьев появляется теория, согласно которой в происходящем замешан подозрительный зубной врач. Чтобы бороться с ним и спасти планету от катастрофы, Роки и Роскису нужно работать сообща, а это сложно, когда братья в ссоре.



Сумеют ли мальчики отбросить разногласия и остановить опасного дантиста, расскажет приключенческая комедия «Очень странные каникулы» 2023 года, смотреть онлайн которую можно на Wink.

