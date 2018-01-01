Псы под прикрытием. Миссия выполнима (фильм, 2018) смотреть онлайн

Группа незнакомцев объединяется, чтобы спасти 30 собачек породы ши-тцу. Семейное приключение «Псы под прикрытием. Миссия выполнима» — фильм 2018 года о дружбе и любви к животным.



Коварные похитители задумали ужасающее преступление: украсть несколько десятков собак древней породы ши-тцу и продать их жадной графине. Об этом плане узнает группа подростков, которые намерены остановить злодеев. Но в этой миссии они не будут одиноки: к ним присоединятся плотник, ветеринарный врач, полицейский со своей командой, а также чудом избежавший плена песик ши-тцу.



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