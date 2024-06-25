Сезон охоты. Суперкоманда (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Отец-медведь спасает похищенного сына, заручившись помощью пса-шпиона. «Сезон охоты. Суперкоманда» (2018) — захватывающая анимация из Китая о дружбе, любви и взаимопомощи.



Медведь гризли мирно живет в лесу с любимым сыном, однако малыша похищают злобные преступники, чтобы продать на черном рынке. Горюющему отцу приходится отправиться в большой город, чтобы найти детеныша. В спасении сына ему помогает собака-шпион, у которой есть гаджеты, созданные при помощи продвинутых технологий. Отважному дуэту предстоит выследить браконьеров и спасти не только медвежонка, но и множество других животных, попавших в неволю из-за злодеев.



Какие испытания ждут медведя и пса, бросивших вызов преступникам, расскажет «Сезон охоты. Суперкоманда» — мультфильм 2018 года смотреть онлайн можно на Wink.

