Сезон охоты. Суперкоманда
Wink
Детям
Сезон охоты. Суперкоманда
8.72018, Like Sheep Among Wolves
Мультфильм, Семейный85 мин6+
Медведь спасает похищенного сына с помощью пса-шпиона. Захватывающий мультфильм об опасных приключениях

Сезон охоты. Суперкоманда (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Отец-медведь спасает похищенного сына, заручившись помощью пса-шпиона. «Сезон охоты. Суперкоманда» (2018) — захватывающая анимация из Китая о дружбе, любви и взаимопомощи.

Медведь гризли мирно живет в лесу с любимым сыном, однако малыша похищают злобные преступники, чтобы продать на черном рынке. Горюющему отцу приходится отправиться в большой город, чтобы найти детеныша. В спасении сына ему помогает собака-шпион, у которой есть гаджеты, созданные при помощи продвинутых технологий. Отважному дуэту предстоит выследить браконьеров и спасти не только медвежонка, но и множество других животных, попавших в неволю из-за злодеев.

Какие испытания ждут медведя и пса, бросивших вызов преступникам, расскажет «Сезон охоты. Суперкоманда» — мультфильм 2018 года смотреть онлайн можно на Wink.

Страна
Китай, США
Жанр
Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
Full HD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

4.1 IMDb