Кунг-фу кот (фильм, 2024) смотреть онлайн

Говорящий кот-воин защищает Китай от злодеев, которые задумали всех людей превратить в животных. Захватывающее и красочное приключение «Кунг-фу кот» — мультфильм для всей семьи о том, как вновь обрести веру в себя.



Когда-то древний город Цзиньлин защищал могучий генерал Коу вместе со своим боевым котом Чжаньао. Однако поражение генерала в тяжелом сражении заставило его питомца потерять веру в себя и свои силы. С тех пор Чжаньао стал бродячим котом, утратившим цель в жизни. Все меняется, когда в городе начинает происходить необъяснимое: люди превращаются в животных, а наследный принц бесследно исчезает. Чжаньао случайно навлекает на себя гнев придворных, уверенных, что именно говорящий кот виноват в произошедшем. Теперь Чжаньао придется найти новых друзей, чтобы узнать, кто на самом деле стоит за происходящим.



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