Бемби (фильм, 1942) смотреть онлайн бесплатно

Однажды утром на маленькой освещенной весенним солнцем лесной полянке родился оленёнок. Посмотреть на нового лесного принца сбежались и слетелись все звери и птицы. Оленёнка назвали Бемби.



Когда Бемби научился ходить и разговаривать он обзавелся друзьями — зайчонком Топотуном и скунсом Цветочком. А однажды на лугу, куда привела его мама, Бемби познакомился с маленькой веселой оленихой Фэйлин. Но жизнь в лесу бывает опасной и жестокой. Впервые Бемби столкнулся с этим, когда прозрачный осенний лесной воздух пронзили выстрелы — все звери начали в панике убегать, и тогда Бемби впервые услышал страшное слово — «человек».



