Бемби (фильм, 1942) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Однажды утром на маленькой освещенной весенним солнцем лесной полянке родился оленёнок. Посмотреть на нового лесного принца сбежались и слетелись все звери и птицы. Оленёнка назвали Бемби.
Когда Бемби научился ходить и разговаривать он обзавелся друзьями — зайчонком Топотуном и скунсом Цветочком. А однажды на лугу, куда привела его мама, Бемби познакомился с маленькой веселой оленихой Фэйлин. Но жизнь в лесу бывает опасной и жестокой. Впервые Бемби столкнулся с этим, когда прозрачный осенний лесной воздух пронзили выстрелы — все звери начали в панике убегать, и тогда Бемби впервые услышал страшное слово — «человек».
СтранаСША
ЖанрСемейный, Мультфильм, Приключения, Драма
КачествоFull HD
Время69 мин / 01:09
Рейтинг
- ДЭРежиссёр
Джеймс
Элгар
- ДХРежиссёр
Дэвид
Хэнд
- САРежиссёр
Сэмюэл
Армстронг
- ДЧАктриса
Джанет
Чэпман
- ТДАктёр
Тим
Дэвис
- ПБАктёр
Питер
Бен
- БОАктриса
Бобетт
Одри
- СААктёр
Стэн
Александр
- ДБАктёр
Долин
Брэмстон Кук
- ХОАктёр
Харди
Олбрайт
- ТБАктриса
Тельма
Бордман
- МДАктриса
Мэрион
Дарлингтон
- ДКАктриса
Джинн
Кристи
- ВССценарист
Вернон
Сталлингс
- ППСценарист
Перс
Пирс
- ЛМСценарист
Ларри
Мори
- ФЗСценарист
Феликс
Зальтен
- УДПродюсер
Уолт
Дисней
- ККХудожник
Клод
Коутс
- ДХХудожник
Джон
Хабли
- ДХХудожник
Дэвид
Хилберман
- ББХудожник
Брюс
Бушмен
- АЗХудожник
Аль
Зиннен
- ТКХудожник
Том
Кодрик
- ЛХКомпозитор
Ли
Харлайн
- ФЧКомпозитор
Фрэнк
Черчилль