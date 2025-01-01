Джунгли Юрского периода (фильм, 2025) смотреть онлайн

Обезьяна и слониха случайно попадают в созданный другом-инопланетянином портал и переносятся в прошлое, когда по Земле бродили динозавры. Анимационная комедия «Джунгли Юрского периода» — мультфильм о ст�олкновении времен.



Однажды обезьяна Манки и слониха Труди находят в своих джунглях настоящего динозавра. Доисторического зверя там явно быть не должно, и всему виной их инопланетные друзья, которые заигрались с временными порталами. Пытаясь вернуть динозавра в его эпоху, Манки и Труди сами проваливаются в портал и оказываются в древнем мире, населенном гигантскими ящерами. Теперь друзьям придется заручиться поддержкой динозавров, чтобы вернуться домой.



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