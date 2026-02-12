Команда юных зверят-супергероев пускается в опасное приключение, чтобы остановить злобного пирата из космоса. Мультфильм «Супер Мишка» (2025) — красочная история о том, что возраст не помеха в спасении мира.



Просторы космоса бороздит пиратский корабль — его хозяин охотится на животных, чтобы нажиться на их продаже. Но вот однажды космическому судну алчного злодея приходится совершить аварийную посадку на планете, где живет мишка Йо и его отважные друзья. Пират теряет добытое и взамен хочет поймать местных зверят. Но разве может он тягаться с ловкоcтью и смекалкой настоящих супергероев?



Увидеть, как веселые герои отстоят свою планету, поможет «Супер Мишка». Мультфильм 2025 года доступен на Wink.

