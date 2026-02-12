Супер Мишка
Wink
Детям
Супер Мишка
7.22025, Bear Kid: Super Hero
Мультфильм, Приключения73 мин6+

Супер Мишка (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

Команда юных зверят-супергероев пускается в опасное приключение, чтобы остановить злобного пирата из космоса. Мультфильм «Супер Мишка» (2025) — красочная история о том, что возраст не помеха в спасении мира.

Просторы космоса бороздит пиратский корабль — его хозяин охотится на животных, чтобы нажиться на их продаже. Но вот однажды космическому судну алчного злодея приходится совершить аварийную посадку на планете, где живет мишка Йо и его отважные друзья. Пират теряет добытое и взамен хочет поймать местных зверят. Но разве может он тягаться с ловкоcтью и смекалкой настоящих супергероев?

Увидеть, как веселые герои отстоят свою планету, поможет «Супер Мишка». Мультфильм 2025 года доступен на Wink.

Страна
Китай
Жанр
Фантастика, Мультфильм, Приключения
Качество
Full HD
Время
73 мин / 01:13

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