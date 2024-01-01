Фильм Лея и волшебная карта

Лея—беззаботный подросток. Веселая, очаровательная, чуть неуклюжая—словом, онаничем неотличалась быот обычной девочки, если быне волшебный дар, переданный бабушкой. Вместе сбратом Радом ейпредстоит поймать диковинных зверей, сбежавших иззаколдованного свитка, инаучиться обращаться сволшебной картой. Впереди—увлекательные приключения ииспытания, преодолеть которые получится только спомощью дружбы, любви исемьи.



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