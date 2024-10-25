Конни и Мяф: Приключения на каникулах (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Конни и Мяф: Приключения на каникулах
8.62020, Meine Freundin Conni - Geheimnis um Kater Mau
Мультфильм, Приключения75 мин0+

Конни впервые путешествие со своими друзьями без родителей! Ее озорной кот Мяф сбегает из дома вслед за ней. Теперь ребятам предстоит не только прятать кота от учителей, но и спасти енота — питомца их нового друга. А настоящие приключения начнутся, когда в старинном замке пропадут вещи, и друзья отправятся на поиски похитителя…


Германия
Мультфильм, Приключения
Full HD
75 мин / 01:15

5.5 IMDb