Мультфильм, Приключения75 мин0+
Конни и Мяф: Приключения на каникулах (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Конни впервые путешествие со своими друзьями без родителей! Ее озорной кот Мяф сбегает из дома вслед за ней. Теперь ребятам предстоит не только прятать кота от учителей, но и спасти енота — питомца их нового друга. А настоящие приключения начнутся, когда в старинном замке пропадут вещи, и друзья отправятся на поиски похитителя…
СтранаГермания
ЖанрМультфильм, Приключения
КачествоFull HD
Время75 мин / 01:15
5.5 IMDb