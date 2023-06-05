Долина рыцарей (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

В волшебном мире за бескрайним лесом находится таинственная долина. Злой лорд стремится править Долиной рыцарей. Для этого ему необходимы магические доспехи и перчатка для создания снега, которые находятся в замке у юной красавицы королевы. Спасти её от опасности могут только волшебные рыцари, на помощь которым приходят двое смелых детей из нашего мира.

