Долина рыцарей (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Долина рыцарей
8.02015, Julekongen
Фэнтези, Семейный89 мин12+

Долина рыцарей (фильм, 2015)

О фильме

В волшебном мире за бескрайним лесом находится таинственная долина. Злой лорд стремится править Долиной рыцарей. Для этого ему необходимы магические доспехи и перчатка для создания снега, которые находятся в замке у юной красавицы королевы. Спасти её от опасности могут только волшебные рыцари, на помощь которым приходят двое смелых детей из нашего мира.

Страна
Норвегия
Жанр
Семейный, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.3 IMDb