Долина рыцарей (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
В волшебном мире за бескрайним лесом находится таинственная долина. Злой лорд стремится править Долиной рыцарей. Для этого ему необходимы магические доспехи и перчатка для создания снега, которые находятся в замке у юной красавицы королевы. Спасти её от опасности могут только волшебные рыцари, на помощь которым приходят двое смелых детей из нашего мира.
СтранаНорвегия
ЖанрСемейный, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ССАктриса
Стелла
Стенман
- БТАктёр
Бьярте
Тьёстейм
- ТБАктриса
Тоне
Беата Мостраум
- ВКАктёр
Ветле
Квенилд Верринг
- КХАктёр
Кюрре
Хеллум
- ЭРАктриса
Эмма
Ребекка Сторвик
- ХКАктриса
Херборг
Крокевик
- МБАктриса
Мария
Брандсхауг
- СЛАктёр
Симон
Лэй
- СМАктриса
Силье
Мари Корснес
- ХРСценарист
Харальд
Розенлёв-Эг
- ЛГСценарист
Ларс
Гудместад
- ФХПродюсер
Фредерик
Ховард
- ПБПродюсер
Павел
Берцик
- ДАКомпозитор
Джиндж
Анвик