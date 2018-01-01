Питер Пэн (фильм, 1924) смотреть онлайн бесплатно
1924, Peter Pan
Фэнтези, Приключения100 мин0+
О фильме
Питер Пэн, ребенок, который не хочет расти, проникает в дом семьи Дарлинг, где он потерял свою тень. Он знакомится с девочкой Венди и ее двумя братьями Майклом и Джоном. Питер берет их с собой в свою страну Невер-Невер Лэнд…
СтранаСША
ЖанрСемейный, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
- ГБРежиссёр
Герберт
Бренон
- ДААктёр
Джордж
Али
- ЭРАктриса
Эстер
Ралстон
- СЧАктёр
Сирил
Чадвик
- МБАктриса
Мэри
Брайан
- ДМАктёр
Джек
Мерфи
- ВБАктриса
Вирджиния
Браун Фэйр
- ББАктриса
Бетти
Бронсон
- АМАктриса
Анна
Мэй Вонг
- ММАктёр
Морис
Мерфи
- ДМСценарист
Дж.
М. Барри
- ГБПродюсер
Герберт
Бренон
- ДЛПродюсер
Джесси
Л. Ласки
- АЦПродюсер
Адольф
Цукор
- ДВОператор
Джеймс
Вонг Хау