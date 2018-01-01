Питер Пэн
Wink
Детям
Питер Пэн

Питер Пэн (фильм, 1924) смотреть онлайн бесплатно

6.21924, Peter Pan
Фэнтези, Приключения100 мин0+

О фильме

Питер Пэн, ребенок, который не хочет расти, проникает в дом семьи Дарлинг, где он потерял свою тень. Он знакомится с девочкой Венди и ее двумя братьями Майклом и Джоном. Питер берет их с собой в свою страну Невер-Невер Лэнд…

Питер Пэн смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Семейный, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг