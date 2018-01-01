Питер Пэн (фильм, 1924) смотреть онлайн бесплатно

Питер Пэн, ребенок, который не хочет расти, проникает в дом семьи Дарлинг, где он потерял свою тень. Он знакомится с девочкой Венди и ее двумя братьями Майклом и Джоном. Питер берет их с собой в свою страну Невер-Невер Лэнд…



Питер Пэн смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.