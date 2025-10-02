Приключения Мартина в Китае
Wink
Детям
Приключения Мартина в Китае
8.62023, Martin Morning: The Chinese Mystery
Мультфильм, Фэнтези83 мин6+
Фильм в подписке «Wink Дети»

Приключения Мартина в Китае (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Мальчик с удивительной способностью превращаться в разных существ отправляется в китайскую деревню, чтобы спасти ее от страшного монстра. «Приключения Мартина в Китае» — мультфильм по популярному анимационному сериалу для юных зрителей.

Мартин кажется обычным школьником, но у него есть маленькая особенность. Каждое утро он просыпается в новом обличии: он может оказаться пиратом, пришельцем и даже драконом! Благодаря этой способности он привлекает внимание китайского миллионера, живущего в деревушке где-то в горах. Ее жителей держит в страхе жуткий монстр, а у Мартина и его друзей, Громо и Роксаны, есть шанс им помочь. Вот только Мартин стесняется своего таланта, ведь он совсем не умеет им управлять.

Найдет ли он в себе смелость встать на защиту деревни, расскажет мультфильм «Приключения Мартина в Китае». Включайте красочную сказку онлайн на видеосервисе Wink.

Страна
Китай, Франция
Жанр
Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг