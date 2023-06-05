Семейка вампиров 3 (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно
9.32016, Die Vampirschwestern 3 - Reise nach Transsilvanien
Приключения, Семейный94 мин12+
О фильме
Радости Дакарии и Сильвании нет предела — в семье Тепешей родился полувампир Франц. Но счастье омрачает весть о том, что злобной королеве вампиров Антаназии понадобился наследник, причём выбор ее пал на маленького Франца. После того, как слугам королевы удаётся его похитить, Дака без промедления отправляется в Трансильванию, чтобы спасти брата, но тоже оказывается в плену. Последняя надежда Даки и Франца — Сильвания, которая обращается за помощью к заядлому охотнику на вампиров, Дирку ван Комбасту.
СтранаГермания
ЖанрСемейный, Приключения
КачествоFull HD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ТТРежиссёр
Тим
Трахте
- ЛААктриса
Лаура
Антония Роге
- ММАктриса
Марта
Мартин
- КПАктриса
Кристиана
Пауль
- СЭАктёр
Стипе
Эрцег
- МКАктёр
Михаэль
Кесслер
- ЯПАктриса
Яна
Палласке
- ЙХАктёр
Йонас
Холденридер
- ДБАктриса
Джэйми
Бик
- ЙМАктёр
Йеремиас
Мейер
- УГСценарист
Урсула
Грубер
- Продюсер
Якоб
Клауссен
- УППродюсер
Ульрика
Пуц
- ФРОператор
Фабиан
Рёслер
- ГЦКомпозитор
Гельмут
Церлетт