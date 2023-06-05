Семейка вампиров 3 (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Радости Дакарии и Сильвании нет предела — в семье Тепешей родился полувампир Франц. Но счастье омрачает весть о том, что злобной королеве вампиров Антаназии понадобился наследник, причём выбор ее пал на маленького Франца. После того, как слугам королевы удаётся его похитить, Дака без промедления отправляется в Трансильванию, чтобы спасти брата, но тоже оказывается в плену. Последняя надежда Даки и Франца — Сильвания, которая обращается за помощью к заядлому охотнику на вампиров, Дирку ван Комбасту.

