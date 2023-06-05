Семейка вампиров 3
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Семейка вампиров 3

Семейка вампиров 3 (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

9.32016, Die Vampirschwestern 3 - Reise nach Transsilvanien
Приключения, Семейный94 мин12+

О фильме

Радости Дакарии и Сильвании нет предела — в семье Тепешей родился полувампир Франц. Но счастье омрачает весть о том, что злобной королеве вампиров Антаназии понадобился наследник, причём выбор ее пал на маленького Франца. После того, как слугам королевы удаётся его похитить, Дака без промедления отправляется в Трансильванию, чтобы спасти брата, но тоже оказывается в плену. Последняя надежда Даки и Франца — Сильвания, которая обращается за помощью к заядлому охотнику на вампиров, Дирку ван Комбасту.

Страна
Германия
Жанр
Семейный, Приключения
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.4 IMDb