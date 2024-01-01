Моя чудная семейка (мультфильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Девочка из семьи волшебников начинает практиковать магию и привлекает внимание злых сил. Мультфильм «Моя чудная семейка» — красочное фэнтези об удивительном мире, полном чудес.



В мал�еньком городе живет девочка Бетти — обычная школьница, от сверстников отличающаяся лишь мастерством игры на скрипке. Чего не скажешь о ее семье, ведь все ее родственники — талантливые волшебники. Даже пес Бетти умеет разговаривать. Вот только саму девочку магии не учили, и ей это совсем не нравится. Когда она, вопреки советам матери, начинает баловаться с волшебством, о ней узнает темный маг, затаивший на их семью обиду.



Что Бетти предпримет теперь, вы узнаете, если будете смотреть «Моя чудная семейка» (2024). Мультфильм доступен онлайн на Wink!



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