Литл Гром (фильм, 2020) смотреть онлайн

Юный индеец стремится приручить своенравного мустанга и обретает способность разговаривать с животными. Приключенческое фэнтези «Литл Гром» — мультфильм о дружбе и взаимовыручке, основанный на известных французских комиксах.



Самая главная мечта маленького Якари из племени Сиу — подружиться с гордым мустангом, которого его сверстники прозвали Литл Гром. Скакуну всегда удавалось ускользнуть от преследования даже самых опытных охотников, но Якари не теряет надежды. Однажды мальчику удается спасти Литл Грома, когда его нога застревает в камнях. В награду Великий орел дарит Якари возможность разговаривать с животными. Но Литл Гром все еще не желает жертвовать свободой ради человека. Тем не менее, когда мальчик оказывается в смертельной опасности, мустанг не может бросить своего спасителя в беде.



Удивительная история дружбы ждет вас в мультфильме «Литл Гром» 2020 года, смотреть онлайн который можно на Wink.



