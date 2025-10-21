Русалочка. Начало приключений (фильм, 2021) смотреть онлайн

Наследница подводного престола сбегает из дворца в поисках свободы, не подозревая, что подвергает опасности семью и друзей. Сказочное фэнтези «Русалочка. Начало приключений» — мультфильм о красочном мире, полном волшебства.



Молодая Русалочка под присмотром строгой матери-королевы тщательно готовится к экзаменам, мечтая о приключениях за стенами надоевшего ей дворца. Когда девушка узнает, что мать готовится вскоре объявить ее наследницей трона, это новость ее скорее смущает. Она не хочет становиться королевой, ведь ее мечты занимает большой мир, который она почти не видела из-за бесконечной учебы. Когда на празднике по случаю наследования престола появляется Белла, тетя Русалочки, она помогает племяннице сбежать из дворца. Русалочка устремляется к свободе, еще не подозревая, что злая волшебница Белла собирается забрать власть над королевством себе.



Успеет ли девушка вернуться и спасти свой дом, расскажет «Русалочка. Начало приключений» (2021). Смотреть анимационную сказку онлайн вы сможете на видеосервисе Wink.

