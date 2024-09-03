Пушистые спасатели: Новая команда (Мультфильм 2023) смотреть

Вомбат Мэгги спасает жителей города от коварного злодея, мечтающего запереть их в виртуальном мире. Захватывающее анимационное приключение «Пушистые спасатели: Новая команда» — мультфильм из Австралии о том, что значит быть настоящим супергероем.



Мэгги окончательно приняла свою роль в защите жителей города. Теперь она — вомбат-супергерой и носит гордое имя Пушистый спасатель. Вместе с напарником-опоссумом они борются с преступностью и даже высокими ценами в магазинах. Но вот однажды в городе начинается череда ограблений, совершенных животными преклонного возраста. За этим стоит миллиардер Ленни — хамелеон, контролирующий преступников при помощи миниатюрных гаджетов. Он планирует переселить животных в виртуальную реальность и таким образом захватить власть.



Сможет ли Мэгги остановить такого сильного противника, расскажет мультфильм «Пушистые спасатели: Новая команда» 2023 года, который можно смотреть онлайн на Wink.

