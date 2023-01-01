Супер Крылья. Фильм (мультфильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Милый и дружелюбный почтальон Джетт и его суперкрылья теперь в кино!



Задача самолетика Джетта — доставлять почту детям всего мира. В этом ему помогают друзья, другие самолетики-транс�формеры. Но вот незадача: откуда ни возьмись у самолетиков появился коварный враг, который посылает в большие города ужасных роботов. Только Джетт и его друзья смогут остановить надвигающуюся катастрофу, ведь они такие супербыстрые!



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