Супер Крылья. Фильм
Wink
Детям
Супер Крылья. Фильм
8.32023, Super Wings the Movie: Maximum Speed
Мультфильмы, Приключения85 мин6+
Можно купить за минуты

Супер Крылья. Фильм (мультфильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Милый и дружелюбный почтальон Джетт и его суперкрылья теперь в кино!

Задача самолетика Джетта — доставлять почту детям всего мира. В этом ему помогают друзья, другие самолетики-трансформеры. Но вот незадача: откуда ни возьмись у самолетиков появился коварный враг, который посылает в большие города ужасных роботов. Только Джетт и его друзья смогут остановить надвигающуюся катастрофу, ведь они такие супербыстрые!

Поможет ли самолетикам их супердружба? Мультфильм «Супер Крылья» смотреть можно в онлайн-кинотеатре Wink уже сейчас!

Супер Крылья смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.6 IMDb