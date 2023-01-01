8.32023, Super Wings the Movie: Maximum Speed
Мультфильмы, Приключения85 мин6+
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Супер Крылья. Фильм (мультфильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Милый и дружелюбный почтальон Джетт и его суперкрылья теперь в кино!
Задача самолетика Джетта — доставлять почту детям всего мира. В этом ему помогают друзья, другие самолетики-транс�формеры. Но вот незадача: откуда ни возьмись у самолетиков появился коварный враг, который посылает в большие города ужасных роботов. Только Джетт и его друзья смогут остановить надвигающуюся катастрофу, ведь они такие супербыстрые!
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Информация
СтранаКитай, Южная Корея
КачествоFull HD
ЖанрыМультфильмы, Приключения
Рейтинг
7.6 IMDb