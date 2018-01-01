Wink
Детям
Супер Крылья. Фильм
Актёры и съёмочная группа фильма «Супер Крылья. Фильм»

Актёры и съёмочная группа фильма «Супер Крылья. Фильм»

Режиссёры

Чон Гиль-хун

Чон Гиль-хун

Jeong Gil-hoon
Режиссёр

Актёры

Чхве Бо-бэ

Чхве Бо-бэ

Choi Bo-bae
Актриса
Мун Нам-сук

Мун Нам-сук

Moon Nam-sook
Актриса
Ли Хён

Ли Хён

Lee Hyeon
Актёр
Ом Сан-хён

Ом Сан-хён

Eom Sang-hyeon
Актёр