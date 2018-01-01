Охота на монстра 2 (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Zhuo yao ji 2
Поскольку маленький Уба является потомком Короля монстров, за ним снова начинают охоту коварные соплеменники, жаждущие заполучить силу и власть. Спасаясь от преследователей, Уба встречает доброго монстра Бэньбэня и шулера Ту. А тем временем Сяолань и Тяньинь скучают по маленькому монстрику и решают разыскать его во что бы то ни стало.
СтранаКитай, Гонконг
ЖанрКомедия, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.4 IMDb
- РХРежиссёр
Раман
Хуэй
- ТЛАктёр
Тони
Люн Чу-Вай
- ББАктриса
Бай
Байхэ
- ЦБАктёр
Цзин
Божань
- ЛЮАктриса
Ли
Юйчунь
- ТЯАктёр
Тони
Ян
- СНАктриса
Сандра
Нг
- ЭЦАктёр
Эрик
Цан
- СЧАктёр
Сяо
Чжань
- ДЧАктёр
Дун
Чэнпэн
- ГСАктёр
Го
Сяодун
- НВСценарист
Нг
Вай-Лунь
- СЧСценарист
Санни
Чань
- ДТПродюсер
Дорис
Тсе
- КИПродюсер
Кеннет
И
- ЦППродюсер
Цзян
Пин
- ЧКМонтажёр
Чун
Ка-Фай
- ЭПОператор
Энтони
Пунь