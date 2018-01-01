Охота на монстра 2 (фильм, 2018) смотреть онлайн

Охота на монстра 2
Охота на монстра 2
2018, Zhuo yao ji 2
Фэнтези, Комедия18+

О фильме

Поскольку маленький Уба является потомком Короля монстров, за ним снова начинают охоту коварные соплеменники, жаждущие заполучить силу и власть. Спасаясь от преследователей, Уба встречает доброго монстра Бэньбэня и шулера Ту. А тем временем Сяолань и Тяньинь скучают по маленькому монстрику и решают разыскать его во что бы то ни стало.

Страна
Китай, Гонконг
Жанр
Комедия, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.4 IMDb