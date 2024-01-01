Лесные спасатели (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Из-за упрямого Бобра лесу грозит потоп, но Зайка, Лис и их верные друзья сделают все, чтобы это предотвратить. Красочная сказка «Лесные спасатели» — мультфильм о дружбе и поддержке по мотивам знаменитой серии детских книг «Лис и Зайка» писательницы Сильвии Ванден Хейде.



Друзья-животные ведут размеренную и веселую жизнь в лесу, пока однажды Филин, привлеченный странными звуками в ночи, не обнаруживает громадное озеро, которое вот-вот затопит их дом. Все из-за Бобра, который построил огромную плотину, чтобы устроить себе шикарный аквапарк. Однако любые развлечения ничего не стоят без друзей, и Бобер надеется, что Филин оценит его старания по достоинству. Тем временем Лис, Зайка и их друзья отправляются на помощь потерявшемуся Филину.



Получится ли Бобру убедить друзей остаться на плотине или защита природы окажется для них важнее, расскажет мультфильм «Лесные спасатели» (2024). Смотреть онлайн его можно на Wink.



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