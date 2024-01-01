Робин Гуд и хранители леса (фильм, 2024) смотреть онлайн

Бойкая девочка и ее верные друзья противостоят жадной компании, собирающейся отнять у них любимое место для игр. Приключенческая комедия «Робин Гуд и хранители леса» (2024) — захватывающая история для всей семьи о силе детского воображения.



Робин — энергичная предводительница группы детей, которые называют себя «Капюшоны». Они любят представлять себя героями старинных легенд и облюбовали для игр небольшую опушку леса, ставшую для них волшебным Королевством. Их главные противники — враждующая компания детей, которые мечтают присвоить Королевство себе. Но однажды все они узнают, что местная строительная компания планирует возвести здесь жилой квартал. Теперь смелым воинам предстоит объединиться, чтобы не допустить исчезновения Королевства.



С какими препятствиями они столкнутся, расскажет фильм «Робин Гуд и хранители леса» 2024 года. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть приключенческую комедию онлайн.







Робин Гуд и хранители леса смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.