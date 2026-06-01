«Зверолюция» (2026) — испанский мультфильм о мутациях, разумных животных и борьбе с корпорацией во главе со злодеем-ботаником.



После развода родителей Зои осталась жить с мамой — «безумной» ученой, изучающей редкие мутации. Так получается, что Зои и ее питомцы случайно съедают редкие образцы из лаборатории. У девочки-подростка начинают проявляться звериные качества: отрастают когти и клыки, повышаются скорость и реакция. А ее домашние животные становятся разумными, учатся говорить и стильно одеваться. Такие мутации не остаются незамеченными — техномагнат ТиДжей хочет заполучить Зои и животных в свою лабораторию, чтобы изучить их и научиться менять ДНК человека по запросу. Это же золотая жила!



Смогут ли Зои, ее родители и мутировавшие пушистые друзья противостоять корпорации? А еще им нужно поскорее найти антидот, ведь Зои стоит вернуться в прежнюю форму, пока она не озверела окончательно. Смотреть мультфильм «Зверолюция» можно в онлайн-кинотеатре Wink!

