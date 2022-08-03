Барби и ее сестры. Барби и щенки в поисках сокровищ (фильм, 2015) смотреть онлайн

Барби и ее сестрички приехали на летние каникулы в родной город Ив к бабушке Робертс. В доме бабушки, на чердаке девочки нашли старинную карту. Бабушка Робертс рассказала, что в этой карте хранится тайна сокровищ. Клад зарыт еще со времен основания города Ив. Сестрички решили отыскать его.

