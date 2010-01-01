Шевели ластами!
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Шевели ластами!

Шевели ластами! (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Sammy's avonturen: De geheime doorgang
Мультфильм, Приключения82 мин0+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»

О фильме

Для маленькой черепашки подводный мир - самое безопасное место. Здесь акулы, пираньи, змеи, а на берегу поджидают люди. И наш маленький Сэмми хочет узнать весь мир, от полярных льдов до субтропиков. Путешествие продлится ровно полвека, начиная с 1959 года, за это время даже климат успеет измениться.

Шевели ластами! смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Франция, Бельгия, США, Гонконг
Жанр
Семейный, Мультфильм, Приключения
Время
82 мин / 01:22

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