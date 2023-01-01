Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы
Wink
Детям
Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы
9.12023, Ladybug & Cat Noir: Awakening
Мультфильмы, Семейные97 мин6+
Школьники-супергерои спасают Париж от злодея и находят любовь. Полнометражный мультфильм из суперпопулярной франшизы

Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы (мультфильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

«Леди Баг и Супер-кот: Пробуждение силы» (2023) — это полнометражный анимационный фильм, адаптация популярного французского мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот». Маринетт и Адриан скрывают свои супергеройские личности и защищают Париж от угроз.

Леди Баг и Супер-Кот — не только супергерои, но и обычные школьники, которые даже не подозревают, что знают друг друга в своей типичной подростковой жизни. Кроме того, Маринетт влюблена в Адриана. А когда они превращаются в супергероев, то спасают Париж от Бражника — суперзлодея с талисманом мотылька, который пойдет на все, чтобы избавиться от своих вечных соперников…

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы»

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