Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы (мультфильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

«Леди Баг и Супер-кот: Пробуждение силы» (2023) — это полнометражный анимационный фильм, адаптация популярного французского мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот». Маринетт и Адр�иан скрывают свои супергеройские личности и защищают Париж от угроз.



Леди Баг и Супер-Кот — не только супергерои, но и обычные школьники, которые даже не подозревают, что знают друг друга в своей типичной подростковой жизни. Кроме того, Маринетт влюблена в Адриана. А когда они превращаются в супергероев, то спасают Париж от Бражника — суперзлодея с талисманом мотылька, который пойдет на все, чтобы избавиться от своих вечных соперников…



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