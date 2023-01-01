Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы (мультфильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
«Леди Баг и Супер-кот: Пробуждение силы» (2023) — это полнометражный анимационный фильм, адаптация популярного французского мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот». Маринетт и Адр�иан скрывают свои супергеройские личности и защищают Париж от угроз.
Леди Баг и Супер-Кот — не только супергерои, но и обычные школьники, которые даже не подозревают, что знают друг друга в своей типичной подростковой жизни. Кроме того, Маринетт влюблена в Адриана. А когда они превращаются в супергероев, то спасают Париж от Бражника — суперзлодея с талисманом мотылька, который пойдет на все, чтобы избавиться от своих вечных соперников…
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Информация
СтранаКитай, Канада, Франция
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Семейные, Мультфильмы, Приключения, Мелодрамы, Фэнтези
Рейтинг
- ДЗРежиссёр
Джереми
Заг
- АОАктриса
Анук
Отбуа
- ББАктёр
Бенжамен
Болен
- БДАктёр
Бен
Дискин
- ФБАктриса
Фанни
Блок
- ДШАктриса
Джинн
Шартье
- МШАктриса
Мари
Шевало
- ДЗСценарист
Джереми
Заг
- ДШПродюсер
Дэйзи
Шан
- АСПродюсер
Атон
Сумаш
- ДЗПродюсер
Джерем�и
Заг
- МГПродюсер
Майкл
Грэйси
- ЖМПродюсер
Жан-Бернар
Марино
- ХМПродюсер
Харви
Мэйсон мл.
- ИТМонтажёр
Иванн
Тибодо
- ХМКомпозитор
Харви
Мэйсон мл.
- ДЗКомпозитор
Джереми
Заг