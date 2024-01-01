Ленивая семейка (фильм, 2024) смотреть онлайн

Семья ленивцев-кулинаров переезжает в большой город и открывает там закусочную, однако за их книгой рецептов начинает охоту коварная гепардиха. Приключение для всей семьи «Ленивая семейка» — мультфильм о любви к еде и семейных традициях.



Лора — маленькая бунтарка в семье ленивцев, организовавших собственный ресторан в деревне. Еда здесь готовится по старой книге рецептов, которые передавались из поколения в поколение. Для Лоры тихая деревенская жизнь кажется настоящей мукой: она мечтает жить на полную катушку. Но вот однажды сильный ураган разрушает ее родную деревню, и семья Лоры вынуждена переехать в Зоополис — город, где самые разные животные научились существовать друг с другом. Там ленивцы начинают свое дело с нуля и открывают закусочную на колесах. Однако их рецепты привлекают гепардиху Дотти, главу местного фастфуд-бизнеса. Чтобы заполучить заветную кулинарную книгу, Дотти втирается в доверие к Лоре, обещая ей яркое будущее.



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