Этот фильм пока недоступен
Остров забвения: Харука и волшебное зеркало (фильм, 2009) смотреть онлайн
О фильме
16-летняя Харука в раннем детстве потеряла мать и жила вместе с отцом. Чтобы одолеть боль утраты, отец с головой погрузился в работу, а девочка выросла, считая, что особо никому не нужна. Од�нажды, когда тоска совсем одолела, Харука решила глянуть на старое зеркало – подарок и память о матери – и не нашла его. Тут она и вспомнила местную легенду о таинственных созданиях, которые за небольшое подношение могут вернуть любимые вещи. Придя в древний храм, героиня совершила ритуал и вправду увидела таинственное создание в маске. Так из-за извечного женского любопытства японская школьница попала в иной мир, на остров Забвения, где кроются утраченные вещи и воспоминания.
Перед нами старая история взросления через путешествие по Зазеркалью собственной души, рассказанная на новый лад. Пускай Харука не Алиса, и погналась не за белым кроликом, а за рыжим лисенком – какая разница? Ибо сюжет этот вечный, а исполнение выше всяких похвал!
Остров забвения: Харука и волшебное зеркало смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаЯпония
ЖанрМультфильм, Аниме
Рейтинг
- ССРежиссёр
Синсуке
Сато
- ПСАктёр
Патрик
Сэйтц
- КМАктриса
Кристин
Мари Кабанос
- ТПАктриса
Тара
Платт
- МТАктриса
Маки
Тэрасима-Фурута
- ДМАктриса
Джули
Маддалена
- КМАктриса
Кассандра
Моррис
- КСАктёр
Кит
Силверштейн
- ДЭАктриса
Джули
Энн Тейлор
- ДСАктёр
Дерек
Стивен Принц
- ДСАктёр
Джордж
С. Коул
- ОСценарист
Оцуити
- КРСценарист
Кристи
Рид
- СССценарист
Синсуке
Сато
- ДСПродюсер
Даисукэ
Сэкигути
- КМПродюсер
Кацудзи
Морисита
- ГФПродюсер
Гэн
Фукунага
- ДКПродюсер
Джастин
Кук
- ЦИМонтажёр
Цуёси
Имаи