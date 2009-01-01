Остров забвения: Харука и волшебное зеркало (фильм, 2009) смотреть онлайн

16-летняя Харука в раннем детстве потеряла мать и жила вместе с отцом. Чтобы одолеть боль утраты, отец с головой погрузился в работу, а девочка выросла, считая, что особо никому не нужна. Од�нажды, когда тоска совсем одолела, Харука решила глянуть на старое зеркало – подарок и память о матери – и не нашла его. Тут она и вспомнила местную легенду о таинственных созданиях, которые за небольшое подношение могут вернуть любимые вещи. Придя в древний храм, героиня совершила ритуал и вправду увидела таинственное создание в маске. Так из-за извечного женского любопытства японская школьница попала в иной мир, на остров Забвения, где кроются утраченные вещи и воспоминания.



Перед нами старая история взросления через путешествие по Зазеркалью собственной души, рассказанная на новый лад. Пускай Харука не Алиса, и погналась не за белым кроликом, а за рыжим лисенком – какая разница? Ибо сюжет этот вечный, а исполнение выше всяких похвал!



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