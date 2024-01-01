Каяра. Путь судьбы (фильм, 2024) смотреть онлайн

Талантливая девушка-инк хочет присоединиться к группе элитных посланников часки. И ее не остановит то, что туда принимают только мужчин. Мультфильм «Каяра. Путь судьбы» — красочное приключение о стремлении к ме�чте.



С самого детства Каяра мечтала стать посланницей часки, самой быстрой из всех. Но кажется, что ее желанию не суждено исполниться — туда берут исключительно мужчин. Спустя годы король инков умирает, и его сын, наследник престола Кауллу, объявляет гонку, победители которой положат начало новому поколению часки. Каяра не может упустить такую возможность и, скрывшись за церемониальной маской, принимает участие в состязании.



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