Суворовец 1944
Wink
Детям
Суворовец 1944
8.62024, Суворовец 1944
Приключения, Семейный86 мин6+
Фильм в подписке «Wink Дети»

Суворовец 1944 (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме

Приехав в родную деревню на каникулы, 13-летний парень помогает участковому поймать банду грабителей. Фильм «Суворовец 1944» — семейное приключение в духе советского кино.

Летом 1944 года юный суворовец Вовка приезжает домой на каникулы, но там его ждут тревожные новости. Отец отправился на войну, а оставшуюся без председателя колхоза деревню начали терроризировать бандиты, расхищающие амбары и мешающие сбору урожая. К счастью, Вовка любит читать рассказы о Шерлоке Холмсе, поэтому знает — чтобы найти преступников, нужно применить метод дедукции. Однако в этом деле ему нужна помощь не только участкового, но и других деревенских детей.

Справятся ли они с бандитами вместе, расскажет «Суворовец 1944» (2024). Смотреть онлайн фильм вы сможете на нашем видеосервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Военный, Семейный, Исторический, Приключения, Криминал
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

5.9 КиноПоиск