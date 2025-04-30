Суворовец 1944 (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Приехав в родную деревню на каникулы, 13-летний парень помогает участковому поймать банду грабителей. Фильм «Суворовец 1944» — семейное приключение в духе советского кино.
Летом 1944 года юный суворовец Вовка приезжает домой на каникулы, но там его ждут тревожные новости. Отец отправился на войну, а оставшуюся без председателя колхоза деревню начали терроризировать бандиты, расхищающие амбары и мешающие сбору урожая. К счастью, Вовка любит читать рассказы о Шерлоке Холмсе, поэтому знает — чтобы найти преступников, нужно применить метод дедукции. Однако в этом деле ему нужна помощь не только участкового, но и других деревенских детей.
Справятся ли они с бандитами вместе, расскажет «Суворовец 1944» (2024). Смотреть онлайн фильм вы сможете на нашем видеосервисе Wink!
СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Семейный, Исторический, Приключения, Криминал
КачествоFull HD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
- ДКРежиссёр
Денис
Казанцев
- АЯАктёр
Андрей
Яковлев
- ППАктёр
Павел
Поляков
- ВКАктёр
Всеволод
Казанцев
- ВТАктёр
Владислав
Теплухин
- АКАктёр
Александра
Казанцева
- НСАктёр
Никита
Сарычев
- ИКАктриса
Ирина
Кривонос
- НСАктёр
Николай
Соловьев
- ДКСценарист
Денис
Казанцев
- ЕСПродюсер
Елизавета
Сидорова
- ВТПродюсер
Владимир
Терновский
- РУПродюсер
Ратмир
Усманов
- ДВПродюсер
Денис
Вязников
- АГКомпозитор
Алексей
Григорьев