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Лучшие фильмы на все времена

Лучшие фильмы на все времена

Фильмы
Постер к фильму Леон 1994
9.5

Леон

1994, 124 мин
Постер к фильму Мой Хатико 2023
9.5

Мой Хатико

2023, 119 мин
Бесплатно
Постер к фильму Достучаться до небес 1997
9.5

Достучаться до небес

1997, 85 мин
Постер к фильму Ханума 1978
9.5

Ханума

1978, 138 мин
Бесплатно
Постер к фильму Пианист 2002
9.5

Пианист

2002, 142 мин
Постер к фильму Остров проклятых 2009
9.0

Остров проклятых

2009, 132 мин
Постер к фильму Вдовы 1976
9.6

Вдовы

1976, 84 мин
Бесплатно
Постер к фильму Укрощение строптивого 1980
9.6

Укрощение строптивого

1980, 102 мин
Бесплатно
Постер к фильму Зеленая книга 2018
9.7

Зеленая книга

2018, 124 мин
Постер к фильму Одержимость 2013
9.0

Одержимость

2013, 102 мин
Постер к фильму Терминатор 2: Судный день 1991
9.6

Терминатор 2: Судный день

1991, 147 мин
Бесплатно
Постер к фильму На войне как на войне 1968
9.6

На войне как на войне

1968, 107 мин
Бесплатно
Постер к фильму Собачье сердце 1988
9.7

Собачье сердце

1988, 130 мин
Бесплатно
Постер к фильму Сестренка 2019
9.5

Сестренка

2019, 90 мин
Постер к фильму Вампиры средней полосы. Новогодняя серия 2021
8.8

Вампиры средней полосы. Новогодняя серия

2021, 64 мин
Постер к фильму Брат 1997
9.7

Брат

1997, 95 мин
Постер к фильму Счастье в конверте 2019
9.4

Счастье в конверте

2019, 98 мин
Постер к фильму Лебединое озеро 1968
9.3

Лебединое озеро

1968, 78 мин
Бесплатно
Постер к фильму Вам и не снилось... 1980
9.7

Вам и не снилось...

1980, 86 мин
Бесплатно
Постер к фильму Волшебная сила 1970
9.5

Волшебная сила

1970, 64 мин
Бесплатно
Постер к фильму Ван Гог. С любовью, Винсент 2017
8.8

Ван Гог. С любовью, Винсент

2017, 2 мин
Бесплатно
Постер к фильму Блеф 1976
9.5

Блеф

1976, 104 мин
Бесплатно
Постер к фильму Идеальные дни 2023
8.0

Идеальные дни

2023, 119 мин
Бесплатно
Постер к фильму Максим Перепелица 1956
9.6

Максим Перепелица

1956, 105 мин
Бесплатно
Постер к фильму Три тополя на Плющихе 1968
9.6

Три тополя на Плющихе

1968, 74 мин
Бесплатно
Постер к фильму Дело было в Пенькове 1957
9.6

Дело было в Пенькове

1957, 94 мин
Бесплатно
Постер к фильму Добровольцы 1958
9.6

Добровольцы

1958, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму Творение Господне 2004
9.3

Творение Господне

2004, 105 мин
Постер к фильму Брат 2 2000
9.7

Брат 2

2000, 122 мин
Постер к фильму Дангал. Слово борца 2016
9.7

Дангал. Слово борца

2016, 154 мин
Постер к фильму Таксист 2017
9.1

Таксист

2017, 131 мин
Бесплатно
Постер к фильму Хроника пикирующего бомбардировщика 1967
9.6

Хроника пикирующего бомбардировщика

1967, 74 мин
Бесплатно
Постер к фильму Разные судьбы 1956
9.5

Разные судьбы

1956, 100 мин
Бесплатно
Постер к фильму Доживем до понедельника 1968
9.6

Доживем до понедельника

1968, 100 мин
Бесплатно
Постер к фильму Завтра была война 1987
9.3

Завтра была война

1987, 84 мин
Бесплатно
Постер к фильму Всегда 2011
9.4

Всегда

2011, 101 мин
Бесплатно
Постер к фильму Лев 2016
9.4

Лев

2016, 113 мин
Постер к фильму Труффальдино из Бергамо 1976
9.6

Труффальдино из Бергамо

1976, 129 мин
Бесплатно
Постер к фильму Дурак 2014
8.5

Дурак

2014, 116 мин
Бесплатно
Постер к фильму Проверка на дорогах 1971
9.2

Проверка на дорогах

1971, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму Большая семья 1954
9.7

Большая семья

1954, 101 мин
Бесплатно
Постер к фильму Четыреста ударов 1959
8.3

Четыреста ударов

1959, 95 мин
Бесплатно
Постер к фильму Война 2002
9.5

Война

2002, 119 мин
Постер к фильму Женя, Женечка и «Катюша» 1967
9.5

Женя, Женечка и «Катюша»

1967, 80 мин
Бесплатно
Постер к фильму Монолог 1972
9.1

Монолог

1972, 94 мин
Бесплатно
Постер к фильму Анжелика, маркиза ангелов 1964
9.4

Анжелика, маркиза ангелов

1964, 111 мин
Постер к фильму Пятый элемент (в переводе Гоблина) 1997
9.1

Пятый элемент (в переводе Гоблина)

1997, 120 мин
Постер к фильму Жизнь Дэвида Гейла 2003
9.0

Жизнь Дэвида Гейла

2003, 124 мин