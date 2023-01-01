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Лучшие фильмы на все времена
9.5
Леон
1994, 124 мин
9.5
Мой Хатико
2023, 119 мин
Бесплатно
9.5
Достучаться до небес
1997, 85 мин
9.5
Ханума
1978, 138 мин
Бесплатно
9.5
Пианист
2002, 142 мин
9.0
Остров проклятых
2009, 132 мин
9.6
Вдовы
1976, 84 мин
Бесплатно
9.6
Укрощение строптивого
1980, 102 мин
Бесплатно
9.7
Зеленая книга
2018, 124 мин
9.0
Одержимость
2013, 102 мин
9.6
Терминатор 2: Судный день
1991, 147 мин
Бесплатно
9.6
На войне как на войне
1968, 107 мин
Бесплатно
9.7
Собачье сердце
1988, 130 мин
Бесплатно
9.5
Сестренка
2019, 90 мин
8.8
Вампиры средней полосы. Новогодняя серия
2021, 64 мин
9.7
Брат
1997, 95 мин
9.4
Счастье в конверте
2019, 98 мин
9.3
Лебединое озеро
1968, 78 мин
Бесплатно
9.7
Вам и не снилось...
1980, 86 мин
Бесплатно
9.5
Волшебная сила
1970, 64 мин
Бесплатно
8.8
Ван Гог. С любовью, Винсент
2017, 2 мин
Бесплатно
9.5
Блеф
1976, 104 мин
Бесплатно
8.0
Идеальные дни
2023, 119 мин
Бесплатно
9.6
Максим Перепелица
1956, 105 мин
Бесплатно
9.6
Три тополя на Плющихе
1968, 74 мин
Бесплатно
9.6
Дело было в Пенькове
1957, 94 мин
Бесплатно
9.6
Добровольцы
1958, 91 мин
Бесплатно
9.3
Творение Господне
2004, 105 мин
9.7
Брат 2
2000, 122 мин
9.7
Дангал. Слово борца
2016, 154 мин
9.1
Таксист
2017, 131 мин
Бесплатно
9.6
Хроника пикирующего бомбардировщика
1967, 74 мин
Бесплатно
9.5
Разные судьбы
1956, 100 мин
Бесплатно
9.6
Доживем до понедельника
1968, 100 мин
Бесплатно
9.3
Завтра была война
1987, 84 мин
Бесплатно
9.4
Всегда
2011, 101 мин
Бесплатно
9.4
Лев
2016, 113 мин
9.6
Труффальдино из Бергамо
1976, 129 мин
Бесплатно
8.5
Дурак
2014, 116 мин
Бесплатно
9.2
Проверка на дорогах
1971, 91 мин
Бесплатно
9.7
Большая семья
1954, 101 мин
Бесплатно
8.3
Четыреста ударов
1959, 95 мин
Бесплатно
9.5
Война
2002, 119 мин
9.5
Женя, Женечка и «Катюша»
1967, 80 мин
Бесплатно
9.1
Монолог
1972, 94 мин
Бесплатно
9.4
Анжелика, маркиза ангелов
1964, 111 мин
9.1
Пятый элемент (в переводе Гоблина)
1997, 120 мин
9.0
Жизнь Дэвида Гейла
2003, 124 мин