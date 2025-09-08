Идиот
Идиот

Идиот (фильм, 1958) смотреть онлайн

1958, Идиот
Драма115 мин12+
О фильме

Фильм рассказывает о возвращении в Россию после лечения князя Льва Николаевича Мышкина, его появлении в доме Епанчиных и знакомстве с необыкновенной женщиной Настасьей Филипповной, чей облик с первой секунды поражает князя.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

