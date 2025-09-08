Идиот (фильм, 1958) смотреть онлайн
1958, Идиот
Драма115 мин12+
О фильме
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ИПРежиссёр
Иван
Пырьев
- ЛПАктёр
Леонид
Пархоменко
- СМАктёр
Сергей
Мартинсон
- ВМАктёр
Владимир
Муравьев
- ЭГАктёр
Эммануил
Геллер
- Актёр
Юрий
Яковлев
- НПАктёр
Никита
Подгорный
- ВПАктриса
Вера
Пашенная
- РМАктриса
Раиса
Максимова
- ЮБАктриса
Юлия
Борисова
- НПАктёр
Николай
Пажитнов
- ФДСценарист
Фёдор
Достоевский
- ИПСценарист
Иван
Пырьев
- ИБПродюсер
Исаак
Биц
- СВХудожник
Стален
Волков
- АКМонтажёр
Анна
Кульганек
- НККомпозитор
Николай
Крюков