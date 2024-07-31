Мы смерти смотрели в лицо (фильм, 1980) смотреть онлайн бесплатно

Мы смерти смотрели в лицо
О фильме

В основе сюжета - подлинные факты. В марте 1942 бывший балетмейстер, а теперь - лейтенант Обрант (по фильму - Корбут) получил задание политотдела создать танцевальную группу. В блокадном Ленинграде он разыскал бывших своих учеников и привез на Ленинградский фронт, а через несколько дней юные танцоры дали свой первый концерт перед бойцами, вернувшимися с передовой...

