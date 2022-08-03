Дом, в котором я живу (фильм, 1957) смотреть онлайн
9.71957, Дом, в котором я живу
Драма, Военный94 мин18+
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О фильме
Москва, 1935 год. В новый дом на окраине столицы в общую коммунальную квартиру въезжают две семьи – Давыдовы с тремя детьми и молодожены Каширины. Годы идут, дети растут, в то время как взрослые ищут свое место в жизни, ссорятся, мирятся, сходятся и расходятся. Однако внезапно в привычный порядок вещей врывается война, которая неизбежно меняет мечты, ценности и отношение героев друг к другу. Что с ними станет, когда она закончится?
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.7 IMDb
- ЛКРежиссёр
Лев
Кулиджанов
- ЯСРежиссёр
Яков
Сегель
- ВТАктриса
Валентина
Телегина
- ЕМАктёр
Евгений
Матвеев
- МУАктёр
Михаил
Ульянов
- ВЗАктёр
Владимир
Земляникин
- ЖБАктриса
Жанна
Болотова
- РШАктриса
Римма
Шорохова
- ПШАктёр
Павел
Шальнов
- НМАктриса
Нинель
Мышкова
- НЕАктёр
Николай
Елизаров
- ЮМАктёр
Юрий
Мясников
- НРСценарист
Нина
Руднева
- НППродюсер
Н.
Петрова
- ЕАХудожница
Екатерина
Александрова
- ЭРХудожница
Эльза
Рапопорт
- ЛРМонтажёр
Лидия
Родионова
- ВШОператор
Вячеслав
Шумский