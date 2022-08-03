Дом, в котором я живу
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Дом, в котором я живу

Дом, в котором я живу (фильм, 1957) смотреть онлайн

9.71957, Дом, в котором я живу
Драма, Военный94 мин18+

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О фильме

Москва, 1935 год. В новый дом на окраине столицы в общую коммунальную квартиру въезжают две семьи – Давыдовы с тремя детьми и молодожены Каширины. Годы идут, дети растут, в то время как взрослые ищут свое место в жизни, ссорятся, мирятся, сходятся и расходятся. Однако внезапно в привычный порядок вещей врывается война, которая неизбежно меняет мечты, ценности и отношение героев друг к другу. Что с ними станет, когда она закончится?

Страна
СССР
Жанр
Военный, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дом, в котором я живу»