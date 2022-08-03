Дом, в котором я живу (фильм, 1957) смотреть онлайн

Москва, 1935 год. В новый дом на окраине столицы в общую коммунальную квартиру въезжают две семьи – Давыдовы с тремя детьми и молодожены Каширины. Годы идут, дети растут, в то время как взрослые ищут свое место в жизни, ссорятся, мирятся, сходятся и расходятся. Однако внезапно в привычный порядок вещей врывается война, которая неизбежно меняет мечты, ценности и отношение героев друг к другу. Что с ними станет, когда она закончится?

