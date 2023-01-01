Анюта (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно

О фильме
По рассказу А.П. Чехова «Анна на шее» с Екатериной Максимовой в роли Анюты. Она создает пленительный образ красоты - живой и очень хрупкой. Ее «Анюта» - просто слабая женщина, которая тянется к празднику, ей хочется веселья, и она принимает мнимое за подлинное, мишуру - за настоящее сияние счастья.
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Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb
- АБРежиссёр
Александр
Белинский
- ВВРежиссёр
Владимир
Васильев
- ЕМАктриса
Екатерина
Максимова
- ВВАктёр
Владимир
Васильев
- ГААктёр
Гали
Абайдулов
- ДМАктёр
Джон
Марковский
- АГАктёр
Анатолий
Гридин
- МДАктёр
Марат
Даукаев
- АБСценарист
Александр
Белинский
- АЧСценарист
Антон
Чехов
- АБМонтажёр
Анна
Бабушкина
- ГМОператор
Генрих
Маранджян
- ВГКомпозитор
Валерий
Гаврилин