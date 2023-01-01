Анюта (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно

По рассказу А.П. Чехова «Анна на шее» с Екатериной Максимовой в роли Анюты. Она создает пленительный образ красоты - живой и очень хрупкой. Ее «Анюта» - просто слабая женщина, которая тянется к празднику, ей хочется веселья, и она принимает мнимое за подлинное, мишуру - за настоящее сияние счастья.



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