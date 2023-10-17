Зимородок
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Зимородок

Зимородок (фильм, 1972) смотреть онлайн бесплатно

9.51972, Зимородок
Военный79 мин18+

О фильме

Марат и его товарищи по классу разыскивают героя войны, партизана-подрывника известного под именем Зимородок, о подвиге которого они узнали от бывшего летчика Седого.

Страна
СССР
Жанр
Военный
Качество
Full HD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Зимородок»