Зимородок (фильм, 1972) смотреть онлайн бесплатно
9.51972, Зимородок
Военный79 мин18+
О фильме
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ВНРежиссёр
Вячеслав
Никифоров
- АКАктёр
Александр
Кузьмин
- ММАктёр
Миша
Мусыгин
- ИНАктриса
Ирина
Нарбекова
- АСАктёр
Александр
Самойлов
- Актёр
Владимир
Самойлов
- ГСАктёр
Глеб
Стриженов
- АХАктёр
Александр
Хвыля
- АМАктриса
Антонина
Максимова
- ВБАктёр
Виталий
Базин
- МБАктёр
Михаил
Брылкин
- ЮЯСценарист
Юрий
Яковлев
- АСПродюсер
Андрей
Слюнков
- ТШМонтажёр
Татьяна
Ширяева
- ВНОператор
Виталий
Николаев
- ОФКомпозитор
Оскар
Фельцман