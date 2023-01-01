Лебединое озеро (фильм, 1968) смотреть онлайн бесплатно
9.31968, Лебединое озеро
Мюзикл78 мин12+
Сюжет
Экранизация одноименного балета П.И. Чайковского.
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Информация
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.2 IMDb
- АДРежиссёр
Аполлинарий
Дудко
- КСРежиссёр
Константин
Сергеев
- ЕЕАктриса
Елена
Евтеева
- ДМАктёр
Джон
Марковский
- МЭАктёр
Махмуд
Эсамбаев
- ВПАктёр
Валерий
Панов
- АКАктриса
Ангели�на
Кабарова
- ВРАктёр
В.
Рязанов
- ИГСценарист
Исаак
Гликман
- АДСценарист
Аполлинарий
Дудко
- КССценарист
Константин
Сергеев
- ПСПродюсер
Петр
Свиридов
- КСОператор
К.
Соловьев
- ВАОператор
В.
Амосенко
- НСОператор
Николай
Строганов
- ПЧКомпозитор
Пётр
Чайковский