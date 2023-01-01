Лебединое озеро
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Лебединое озеро

Лебединое озеро (фильм, 1968) смотреть онлайн бесплатно

9.31968, Лебединое озеро
Мюзикл78 мин12+

Сюжет

Экранизация одноименного балета П.И. Чайковского.


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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Мюзикл

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лебединое озеро»

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