Девушка без адреса (фильм, 1958) смотреть онлайн
9.61958, Девушка без адреса
Мелодрама, Комедия85 мин12+
О фильме
Молодой строитель Паша Гусаров знакомится в поезде с Катей Ивановой. В начале поездки их отношения не складываются, но к концу дороги они решают не расставаться. Однако, выйдя из вагона поезда в разные двери, они так и не встречаются на вокзале. Паша отправляется искать в большой Москве девушку с самыми распространёнными именем и фамилией.
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Эльдар
Рязанов
- ЭГАктёр
Эраст
Гарин
- ЮБАктёр
Юрий
Белов
- РЗАктриса
Рина
Зелёная
- Актёр
Николай
Рыбников
- СТАктриса
Светлана
Тарасова
- МГАктёр
Михаил
Гаркави
- ЗФАктриса
Зоя
Фёдорова
- СФАктёр
Сергей
Филиппов
- СКАктриса
Светлана
Карпинская
- ВТАктёр
Василий
Топорков
- ЛЛСценарист
Леонид
Ленч
- МГПродюсер
Макс
Гершенгорин
- АПХудожник
Алексей
Пархоменко
- ТКХудожница
Тамара
Каспарова
- АЛКомпозитор
Анатолий
Лепин