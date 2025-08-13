Девушка без адреса
Wink
Фильмы
Девушка без адреса

Девушка без адреса (фильм, 1958) смотреть онлайн

9.61958, Девушка без адреса
Мелодрама, Комедия85 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

О фильме

Молодой строитель Паша Гусаров знакомится в поезде с Катей Ивановой. В начале поездки их отношения не складываются, но к концу дороги они решают не расставаться. Однако, выйдя из вагона поезда в разные двери, они так и не встречаются на вокзале. Паша отправляется искать в большой Москве девушку с самыми распространёнными именем и фамилией.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Девушка без адреса»