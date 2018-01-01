Wink
Фильмы
Девушка без адреса
Актёры и съёмочная группа фильма «Девушка без адреса»

Режиссёры

Эльдар Рязанов

Режиссёр

Актёры

Эраст Гарин

АктёрДедушка
Юрий Белов

АктёрМитя
Рина Зелёная

АктрисаЕлизавета Тимофеевна
Николай Рыбников

АктёрПашка Гусаров
Светлана Тарасова

АктрисаОля
Михаил Гаркави

Актёр
Зоя Фёдорова

АктрисаКомаринская
Сергей Филиппов

АктёрКомаринский
Светлана Карпинская

АктрисаКатя Иванова
Василий Топорков

Актёр

Сценаристы

Леонид Ленч

Сценарист

Продюсеры

Макс Гершенгорин

Продюсер

Художники

Алексей Пархоменко

Художник
Тамара Каспарова

Художница

Композиторы

Анатолий Лепин

Композитор