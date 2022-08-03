Ее заветное желание (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Жозе взяла себе имя героини романа Франсуазы Саган. Девушка прикована к инвалидному креслу и почти всe время проводит за чтением и рисованием. Знакомство и дружба со студентом Цунэо начинает менять еe взгляды на жизнь, да и сам парень теперь смотрит на мир по-другому.
СтранаЯпония
ЖанрМультфильм, Драма, Мелодрама, Аниме
КачествоFull HD, SD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb
- КТРежиссёр
Котаро
Тамура
- ККАктриса
Кая
Киёхара
- ТНАктёр
Таиси
Накагава
- РАктриса
Ринн
- ЮМАктриса
Юмэ
Миямото
- КОАктёр
Кадзуюки
Окицу
- ТМАктриса
Тиэми
Мацутэра
- ДУАктёр
Дзин
Ураяма
- КОАктёр
Кандзи
Обана
- ЮУАктёр
Юя
Утида
- ККАктёр
Кэнго
Каванъиси
- СКСценарист
Саяка
Кувамура
- СТСценарист
Сэико
Танабэ
- СКПродюсер
Сюдзо
Касахара
- АКАктриса дубляжа
Анастасия
Климушкина
- РЛАктёр дубляжа
Роман
Лютиков
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Симанович
- МОАктриса дубляжа
Марина
Осенко
- АПАктёр дубляжа
Александр
Парфёнов
- ЮКХудожник
Юдзи
Канэко
- КСМонтажёр
Кумико
Сакамото
- ЦКОператор
Цуёси
Канбаяси
- ЭККомпозитор
Эван
Колл