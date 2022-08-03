Ее заветное желание (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Жозе взяла себе имя героини романа Франсуазы Саган. Девушка прикована к инвалидному креслу и почти всe время проводит за чтением и рисованием. Знакомство и дружба со студентом Цунэо начинает менять еe взгляды на жизнь, да и сам парень теперь смотрит на мир по-другому.

