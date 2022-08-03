Ее заветное желание
Wink
Фильмы
Ее заветное желание
9.42020, Josee to Tora to Sakana-tachi
Драма, Мелодрама94 мин18+

Ее заветное желание (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Жозе взяла себе имя героини романа Франсуазы Саган. Девушка прикована к инвалидному креслу и почти всe время проводит за чтением и рисованием. Знакомство и дружба со студентом Цунэо начинает менять еe взгляды на жизнь, да и сам парень теперь смотрит на мир по-другому.

Страна
Япония
Жанр
Мультфильм, Драма, Мелодрама, Аниме
Качество
Full HD, SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ее заветное желание»