Фильм Унесённые ветром (1939)
О фильме
Жизнь девушки из семьи плантаторов на юге США, наполнена любовными интригами и надеждами на будущее. Но все меняет Гражданская война. Эпическая мелодрама «Унесенные ветром» — фильм об ослепляющих чувствах, силе и смелости перед лицом тяжелых испытаний. Картина Виктора Флеминга с Вивьен Ли и Кларком Гейблом получила 8 «Оскаров».
1861 год. Скарлетт, дочь ирландского эмигранта Джеральда О’Хары, живет на семейной плантации, расположенной в Джорджии. Мысли Скарлетт занимает Эшли Уилкс, живущий по соседству. Но однажды на приеме гостей Эшли делает предложение ее кузине Мелани. Некоторое время спустя в жизни Скарлетт появляется красавчик Ретт Батлер — привлекательный мужчина с сомнительной репутацией. Ретт стремится завоевать сердце девушки, пока та продолжает мечтать об Эшли. В это время Америку потрясает Гражданская война. Скарлетт приходится отбросить наивные девичьи грезы и погрузиться в суровую реальность, в которой ей предстоит стать расчетливой и предприимчивой, чтобы не потерять то немногое, что у нее осталось.
СтранаСША
ЖанрВоенный, Исторический, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время223 мин / 03:43
Рейтинг
- ВФРежиссёр
Виктор
Флеминг
- ДКРежиссёр
Джордж
Кьюкор
- СВРежиссёр
Сэм
Вуд
- ВЛАктриса
Вивьен
Ли
- КГАктёр
Кларк
Гейбл
- ЛГАктёр
Лесли
Говард
- ОдАктриса
Оливия
де Хэвилленд
- ОПАктёр
Оскар
Полк
- ХМАктриса
Хэтти
МакДэниел
- ЭБАктёр
Эверетт
Браун
- ТМАктёр
Томас
Митчелл
- БОАктриса
Барбара
О’Нил
- ЭКАктриса
Эвелин
Кийес
- СХСценарист
Сидни
Ховард
- ОХСценарист
Оливер
Х.П. Гаррет
- БХСценарист
Бен
Хект
- ДССценарист
Джо
Сверлинг
- ДОПродюсер
Дэвид
О. Селзник
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- СДАктриса дубляжа
Светлана
Дирина
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ЕКАктёр дубляжа
Евгений
Карельских
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ЛРХудожник
Лайл
Р. Уилер
- УПХудожник
Уолтер
Планкетт
- ХБХудожник
Ховард
Бристоль
- ЭХОператор
Эрнест
Хэллер
- МШКомпозитор
Макс
Штайнер