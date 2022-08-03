Фильм Унесённые ветром (1939)

Жизнь девушки из семьи плантаторов на юге США, наполнена любовными интригами и надеждами на будущее. Но все меняет Гражданская война. Эпическая мелодрама «Унесенные ветром» — фильм об ослепляющих чувствах, силе и смелости перед лицом тяжелых испытаний. Картина Виктора Флеминга с Вивьен Ли и Кларком Гейблом получила 8 «Оскаров».



1861 год. Скарлетт, дочь ирландского эмигранта Джеральда О’Хары, живет на семейной плантации, расположенной в Джорджии. Мысли Скарлетт занимает Эшли Уилкс, живущий по соседству. Но однажды на приеме гостей Эшли делает предложение ее кузине Мелани. Некоторое время спустя в жизни Скарлетт появляется красавчик Ретт Батлер — привлекательный мужчина с сомнительной репутацией. Ретт стремится завоевать сердце девушки, пока та продолжает мечтать об Эшли. В это время Америку потрясает Гражданская война. Скарлетт приходится отбросить наивные девичьи грезы и погрузиться в суровую реальность, в которой ей предстоит стать расчетливой и предприимчивой, чтобы не потерять то немногое, что у нее осталось.



